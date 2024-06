Letreiro do ônibus falso com a palavra "salida" - Divulgação / PRF

Letreiro do ônibus falso com a palavra "salida"Divulgação / PRF

Publicado 07/06/2024 10:04

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (6), um falso ônibus escolar carregado com maconha escondida no assoalho do veículo. A abordagem ocorreu na BR-158, próximo à cidade de Paranaíba.

Os agentes desconfiaram do veículo por um detalhe curioso: sobre uma das portas do ônibus estava escrito "salida", palavra em espanhol para "saída". Ao abordarem o coletivo, constataram que o motorista não possuía carteira de habilitação.

Durante a inspeção, foram encontrados diversos tabletes de maconha escondidos no assoalho do ônibus. A quantidade exata da droga apreendida não foi divulgada pela PRF.

Outro ponto que chamou a atenção dos policiais foi o fato de que, apesar das placas do ônibus serem falsas, não há registro de roubo do veículo e a placa original ainda não foi identificada.

A PRF informou que está investigando a origem do falso ônibus escolar e os possíveis envolvidos no esquema de tráfico.