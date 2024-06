Segundo Zuckerberg, brasileiros enviam quatro vezes mais mensagens de voz pelo 'Zap Zap' que qualquer país do mundo - Reprodução / Meta

Publicado 07/06/2024 11:45 | Atualizado 07/06/2024 11:47

Os recursos de figurinhas, áudios e enquetes no WhatsApp são mais utilizados no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. É o que afirmou Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta, proprietária do aplicativo, em vídeo transmitido no evento Meta Conversations, em São Paulo, nesta quinta-feira (6).

"Um país que realmente abraçou o poder das mensagens para se conectar e fazer negócios. Vocês tornaram o 'Zap Zap' algo próprio e estão entre as pessoas mais ativas do mundo no aplicativo. As pessoas no Brasil enviam mais figurinhas, participam de mais enquetes e enviam quatro vezes mais mensagens de voz no WhatsApp do que em qualquer outro país", disse o bilionário.

De acordo com dados da plataforma Statista, cerca de 147 milhões de brasileiros possuem conta no WhatsApp, ficando atrás apenas da Índia no ranking global.

Meta AI em português

Durante a transmissão, Zuckerberg anunciou a liberação do Meta AI, assistente de inteligência artificial para o Instagram, Facebook, Messenger e o WhatsApp, em português. O serviço chegará ao Brasil em julho. Ele é um chatbot semelhante ao ChatGPT, que auxiliará na criação de imagens e textos.