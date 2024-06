Djidja Cardoso caracterizada de sinhazinha do Boi Garantido - Reprodução/Instagram

Djidja Cardoso caracterizada de sinhazinha do Boi GarantidoReprodução/Instagram

Publicado 07/06/2024 21:01 | Atualizado 07/06/2024 21:02

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) da Polícia Civil do Amazonas revelou ontem que o laudo necroscópico sobre a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, apontou "depressão cardiorrespiratória" como causa do óbito. O termo se refere à dificuldade do coração de bombear sangue para o corpo, causando uma ineficaz circulação sanguínea no organismo. O que motivou essa reação ainda continua sob investigação, mas o uso excessivo de drogas é a principal suspeita.

Em relação às linhas de investigação, conforme a Polícia Civil, ainda não há elementos suficientes para afirmar que a morte da ex-sinhazinha seja configurada como homicídio. "Estamos tratando inicialmente como morte a esclarecer em razão de que no local em que foi encontrado o corpo não há indicativo claro, até agora, com os elementos que colhemos, de que a morte tenha sido provocada, que haja nexo de causalidade entre o óbito e uma ação omissiva ou comissiva de qualquer pessoa, o que poderia levar a um indiciamento", explicou o delegado adjunto da DEHS, Daniel Antony.