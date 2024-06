Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 10/06/2024 12:59 | Atualizado 10/06/2024 13:01

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a prioridade do governo nesta semana é aprovar projetos que já passaram pela Câmara dos Deputados e que esperam análise do Senado Federal. As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 10, no Palácio do Planalto, após uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional.

"O esforço, a concentração do governo é trabalhar para concluirmos votações de projetos que estão no Senado", afirmou o ministro a jornalistas. Na ocasião, Padilha citou os projetos relacionados ao combustível do futuro, ao hidrogênio verde e ao mercado de carbono.

O ministro também destacou atividades em relação à regulamentação da reforma tributária. Além disso, disse haver intenção de intensificar diálogos sobre a desoneração da folha de pagamentos com setores produtivos e frentes parlamentares para detalhar a proposta de compensação tributária.

"A partir de hoje, governo intensificará as negociações para construir melhor proposta de compensação", disse. "Lula se coloca hoje à disposição para qualquer conversa com lideranças e presidentes do Congresso", concluiu.