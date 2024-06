Neri Geller apresentou o pedido de demissão ao ministro da Agricultura - Divulgação

Neri Geller apresentou o pedido de demissão ao ministro da AgriculturaDivulgação

Publicado 11/06/2024 13:48

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comunicou a demissão do então secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o ex-deputado e ex-ministro Neri Geller, nesta terça-feira, 11. Fávaro afirmou que o secretário pediu demissão no período da manhã, que foi aceita.

A Foco Corretora de Grãos, principal corretora do leilão de arroz feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e que foi anulado nesta terça, é do empresário Robson Almeida de França. Ele foi assessor parlamentar de Geller na Câmara e é sócio de Marcello Geller, filho do secretário, em outras empresas.

De acordo com Fávaro, contudo, Geller ponderou que, quando seu filho estabeleceu a sociedade com a corretora, "ele não era secretário e, portanto, não tinha conflito ali." "Não há nenhum fato que gere qualquer tipo de suspeita. Mas que de fato gerou um transtorno e por isso ele colocou hoje de manhã o cargo à disposição", disse o ministro. "Ele pediu demissão e eu aceitei "

Geller também indicou o diretor de Abastecimento da Conab, Thiago dos Santos, responsável pelo leilão.

Em meio às suspeitas de irregularidades no arremate, o presidente da companhia, Edegar Pretto, afirmou que fará uma avaliação em relação à permanência do cargo de Thiago Santos.