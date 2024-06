Acusação contra coronel está sob sigilo no STF - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Acusação contra coronel está sob sigilo no STF Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 11/06/2024 17:49

A Procuradoria-Geral da República denunciou o coronel do Exército José Placídio Matias dos Santos ao Supremo Tribunal Federal por incitação a golpe de Estado. O militar exerceu função de confiança no Gabinete de Segurança de Institucional (GSI) do governo Jair Bolsonaro e fez publicações, no dia 8 de janeiro de 2023, data dos atos golpistas, defendendo que coronéis com comando de tropa se rebelassem e 'entrassem no jogo, desta vez do lado certo'.

A acusação está sob sigilo no STF e versa sobre as publicações do militar. Como mostrou o Estadão à época, José Placídio citou o então comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, para que ele se colocasse à frente de um golpe de Estado. As postagens foram feitas no Twitter.

No mesmo dia, o coronel da reserva fez outra postagem com ameaças a Flávio Dino, que acabara de assumir o Ministério da Justiça. "Sua purpurina vai acabar."

José Placídio foi alvo de investigação militar, que concluiu pela existência de autoria e materialidade do crime de 'incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar'.

Os autos, no entanto, foram enviados à Justiça Federal para análise de crime contra a honra de Flávio Dino. Depois, a Justiça Militar reconheceu sua incompetência para atuar no caso e o processo foi ao STF e distribuído ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes em razão da conexão com o inquérito do 8 de janeiro.