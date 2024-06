Hospital não tinha recursos para internação adequada do paciente - Reprodução

Publicado 12/06/2024 08:55 | Atualizado 12/06/2024 09:49

Rio Grande do Norte - Um bebê de apenas três meses que apresentava problemas respiratórios precisou utilizar uma máscara de oxigênio improvisada em um hospital de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Ele chegou à unidade no sábado (8).

De acordo com o Hospital Municipal Aluízio Bezerra, o paciente deu entrada com um quadro de desconforto respiratório grave. A instituição disse ainda que ele tinha sintomas de congestão nasal, febre, rinorreia, vômitos e diarreia e que o provável diagnóstico era de bronquiolite.

Com este cenário, a direção solicitou vaga em outra unidade, que tivesse uma UTI pediátrica. Com a demora para a transferência e devido à falta de recursos, os profissionais daquele hospital optaram por montar esta máscara de oxigênio improvisada, utilizando uma embalagem de bolo.

O paciente foi transferido para o Hospital Infantil Varela Santiago, em Natal, na manhã desta terça-feira (11). Na unidade ele receberá cuidados especializados para seus sintomas.