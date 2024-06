Caixão é colocado no chão em velório para cachorros se despedirem de Nahim - Leo Franco / Agnews

Caixão é colocado no chão em velório para cachorros se despedirem de NahimLeo Franco / Agnews

Publicado 14/06/2024 09:12 | Atualizado 14/06/2024 09:59

São Paulo - O velório de Nahim, que aconteceu nesta quinta-feira (13), reuniu amigos e parentes em cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Com o caixão no chão, a ex-mulher do cantor, Andreia Andrade, muito emocionada, se despediu do artista ao lado dos seus cachorros.

, nesta quinta-feira, por um funcionário de uma empresa de telefonia, dentro de casa, em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. A suspeita é de que ele tenha caído da escada. O caso é investigado pela polícia. O enterro será aberto ao público, às 16h, no Cemitário Municipal de Miguelópolis, em São Paulo. O artista era apaixonado pelos animais de estimação, sempre compartilhando momentos com os cães em fotos nas redes sociais. Vale lembrar que ele chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva ao visitar os cachorros na casa da primeira mulher, Sandra Pandolfi. Nahim Jorge Elias Júnior, de 71 anos, foi encontrado morto , nesta quinta-feira, por um funcionário de uma empresa de telefonia, dentro de casa, em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. A suspeita é de que ele tenha caído da escada. O caso é investigado pela polícia. O enterro será aberto ao público, às 16h, no Cemitário Municipal de Miguelópolis, em São Paulo.