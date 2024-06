Idosou percebeu que havia sido operado por engano ao encontrar cicatriz acima do abdome - Reprodução / Internet

Idosou percebeu que havia sido operado por engano ao encontrar cicatriz acima do abdomeReprodução / Internet

Publicado 14/06/2024 13:41 | Atualizado 14/06/2024 13:43

Um idoso de 72 anos passou por uma situação inesperada na Santa Casa de Birigui, interior de São Paulo. Diagnosticado com hemorroida, ele foi surpreendido ao acordar da anestesia e descobrir que havia sido operado da vesícula.



O caso ocorreu na última terça-feira (11). Ele foi admitido no hospital na tarde de terça-feira (11) e encaminhado ao Centro Cirúrgico às 16h45. Segundo os familiares, ele deveria passar por uma cirurgia de hemorroida, mas demorava a retornar. Apenas por volta das 23h, ele foi levado de volta ao quarto, queixando-se de forte dor abdominal. Foi nesse momento que ele e os familiares descobriram que a cirurgia realizada havia sido equivocada.

Segundo relato do paciente, ele percebeu algo errado ao notar um curativo na região abdominal. Ao questionar um enfermeiro, foi informado de que tinha sido submetido a uma cirurgia na vesícula, e não para tratar a hemorroida, como previsto.



"Foi um choque. Eu estava preparado para um tipo de cirurgia e acordei com outra", declarou o idoso, que preferiu não ter sua identidade revelada.



Em resposta ao incidente, a Santa Casa de Birigui emitiu uma nota oficial reconhecendo o erro e anunciando a abertura de uma sindicância para investigar os fatos.

"A Santa Casa de Birigui vem a público informar que, na data do dia 11/06/2024, tomou conhecimento acerca do episódio ocorrido no Centro Cirúrgico da Instituição. Considerando que a Direção do Hospital preza pelo cumprimento da lei e da ordem, vinculada aos princípios constitucionais pátrios, a Santa Casa informa que iniciou o procedimento de Sindicância para apurar os fatos e tomará as medidas administrativas e legais cabíveis. A Santa Casa de Misericórdia de Birigui reforça sua seriedade e transparência diante da população regional, a qual confia no trabalho da Instituição, acolhendo e dando apoio aos pacientes que necessitam do acesso à saúde", divulgou.



O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) divulgou por nota que "até o momento, não foi notificado oficialmente sobre o caso."