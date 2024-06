Especialistas dão sugestões e conselhos para aqueles que ainda não começaram a preparação para o Enem - Reprodução

Especialistas dão sugestões e conselhos para aqueles que ainda não começaram a preparação para o EnemReprodução

Publicado 22/06/2024 05:00

A prova mais importante e aguardada pelos estudantes do Brasil se aproxima: o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Com milhões de jovens e adultos inscritos em busca da tão sonhada vaga em uma universidade, como se preparar nos meses que restam? O DIA conversou com especialistas para coletar dicas que ajudem a recuperar o tempo perdido e conseguir uma boa nota.

Para Erick Nery, coordenador de ensino do colégio e curso Pensi, é essencial estabelecer um cronograma de estudos adaptado para essa reta final: ''Veja quais são os dias da semana e as horas que você tem para estudar. A partir daí, monte seu cronograma dando prioridade aos temas que são mais recorrentes e aos assuntos que possui maior dificuldade.'' O coordenador destaca a importância de incluir momentos para realizar exercícios e também outras tarefas diárias, como momentos de descanso.

Erick Nery, coordenador de ensino do Pensi ASCOM/Pensi

Para o candidato garantir que estará preparado e evitar surpresas no dia do exame, é preciso praticar simulados com provas antigas e redações.

''O candidato que treina simulando as condições que enfrentará, dentro das regras de tempo e divisão de áreas do conhecimento, ganha experiência e garante que não terá surpresas no dia oficial'', aconselha Nery. A sugestão é, se possível, começar a fazer o simulado às 13h30 — o horário de início oficial do Enem, e não ser interrompido durante a execução.

Sobre a redação, alguns preparatórios também podem ser indispensáveis.



''A nota da redação pesa muito para a média final. Desse modo, é fundamental estudar acerca da estrutura da dissertação-argumentativa, gênero textual cobrado na prova, e conhecer com clareza os critérios avaliativos do Enem. Além disso, o hábito de treinar a escrita é muito importante, pois confere segurança ao aluno e permite seu constante aperfeiçoamento. Desenvolver um repertório sociocultural para a redação também pode fazer muita diferença. Uma excelente dica para isso é adotar, nessa reta final, um pequeno caderno, em que você elenque alguns conceitos de sociólogos, filósofos e historiadores que enriqueçam reflexões sobre temas diversos'', aponta o coordenador.

Uma boa preparação, porém, não é só sobre estudos. Nery também alerta para a importância do cuidado com a saúde física e mental. Fazer atividades físicas, se alimentar bem e não se privar de momentos de lazer com amigos e família são muitos importantes para se manter bem e disposto para que se possa absorver o conteúdo estudado.

Outra dica aponta a necessidade de foco especial para a prova de matemática. Por ser uma matéria com grande discrepância de notas, termina como um grande diferencial, até mesmo para cursos de Humanas e Linguagens.

Carol Lucena, coordenadora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação do Elite Rede de Ensino, respondeu a duas perguntas da redação O DIA com dicas muito úteis aos vestibulandos.

Carol Lucena, coordenadora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação do Elite Rede de Ensino ASCOM

Como alguém que está começando a se preparar para o Enem só agora pode montar um plano de estudos, para tentar recuperar o tempo perdido?



''O fundamental ao aluno que vai começar a sua preparação agora é entender dois pontos: primeiro, quais são seus pontos fortes e fracos e segundo, o que é de fato estratégico dominar, tendo em vista o perfil da prova do Enem. Isso porque, considerando-se o tempo (cerca de 5 meses), tentar dar conta de tudo não é estratégico. Eu diria até que é ingenuidade. O aluno precisa botar os pés no chão e trabalhar focando, com objetividade, no resultado. O aluno precisa saber que assuntos domina e/ou tem maior facilidade de aprendizagem para dedicar mais tempo àqueles que lhes são mais desafiadores. Assim, os momentos de estudo serão mais produtivos e eficazes. Obviamente, aqui não sugiro deixar de lado os assuntos que são de domínio ao aluno. É preciso estudar esses pontos também, mas naturalmente vai dedicar menos tempo a eles, o que vai se organizar em um plano de estudos bem estruturado. ''



''É essencial conhecer a prova. Não são abordados todos os assuntos, cada banca examinadora tem suas predileções quanto a assuntos e a abordagens. Assim, é fundamental entender os pontos mais recorrentes e focar neles, sem esquecer as estratégias para fazer a prova considerando o TRI (método de pontuação do Enem).''



A coordenadora conclui que por não ter tempo de estudar sobre tudo, o candidato precisa organizar o tempo, selecionar os assuntos mais desafiadores, e se organizar entre revisões de conteúdo e realização de questões de anos anteriores.



Como tornar as horas de estudo mais proveitosas?



''Não creio haver milagres ou estratégias mirabolantes. São necessários, portanto, dois pontos:

organização e foco. Quanto à organização, o candidato deve buscar ter um local iluminado, o mais silencioso possível e arrumado na medida do possível. Livros, apostilas, listas de exercícios, tablet, enfim, todas as "ferramentas" necessárias ao estudo devem estar ao alcance da mão, a fim de que não se perca tempo com distrações, como levantar para procurar um livro específico.''



Carol Lacerda destacou bastante a necessidade de se ter foco, e as medidas que se deve tomar para isso.



''Ter foco não é uma característica natural, inerente a todo mundo. Pelo contrário, nesse mundo cada vez acelerado, cheio de informações "pipocando" o tempo todo, por todos os lados, focar em um ponto específico é extremamente difícil.''



''Há algumas ações que podem ser feitas para ajudar nesse processo. Há planilhas que podem ser montadas com o cronograma de estudos, há aplicativos que ajudam a gerenciar o tempo das atividades e há muitos outros recursos a serem feitos. Mas nada disso vai funcionar se o grande ladrão de tempo não for deixado de lado. Sim! Estou falando do celular.'', alertou.



''A cada notificação que aparece na tela, a cada espiada nas redes sociais, minutos preciosos se perdem até que se consiga voltar aos estudos.''



Além dos estudos, Lacerda também lembrou da importância de cuidar de si mesmo, com sono e alimentação adequados.



''Ninguém é uma máquina. Ou seja, estudar com qualidade é fundamental, mas se alimentar com qualidade e dormir com qualidade também são essenciais nesse processo. Viver beliscando guloseimas ou dormir pouco, para "não perder tempo", como alguns jovens gostam de pensar, não é uma decisão sábia. É, na verdade, um grande equívoco, capaz de fazer todo o processo ser perdido.''

Caio Britto, professor de Física do Colégio e Curso pH, também concedeu ao O DIA algumas dicas importantes para o Enem. Entre elas está a importância de se ler a Matriz de Referência do Enem, pois é lá que se encontra todas as informações sobre as competências e habilidades que serão cobradas na prova. O Termo de Adesão das Universidades também deve ser lido para saber o peso de cada área de conhecimento para o curso escolhido, assim guiando os estudos.

Outra recomendação é para que, quando montar o cronograma de estudos, o candidato deve estipular metas — que podem ser diárias, semanais ou mensais — do que estudar, número de questões feitas e quantidade de horas de estudo. Ainda sobre o cronograma, ele deve ser montado dando prioridade as áreas de conhecimento com maior relevância para o curso desejado; dai a importância da leitura do Termo de Adesão. Caso seja um curso de alta competitividade e nota de corte, a sugestão de Britto também é dar atenção especial a prova de matemática, pois o seu TRI (método utilizado para calcular os valores das questões, com as mais fáceis tendo um peso maior) é alto em comparação com as outras áreas.

O professor destaca que descanso e alimentação correta também são fundamentais para o candidato. ''Não adianta estudar até tarde em um dia e no dia seguinte estar muito cansado, na rotina todos os dias são importantes'', explica.

Uma dica fundamental para quem precisa aproveitar o tempo que tem é não exagerar no estudo da parte teórica, passando horas vendo vídeos e escrevendo resumos. ''Fazer vestibular é fazer questões. Seu tempo de estudo deverá ser concentrado em resolver exercícios, principalmente se você começou a estudar agora'', alerta o professor do pH, que também destaca para a necessidade de se priorizar as questões de maior TRI, antes de ir para as mais difíceis e trabalhosas.

Britto menciona ainda a necessidade de se fazer simulados e provas antigas do Enem, se adaptando ao tempo disponibilizado e criando estratégias para que consiga chegar a última questão com tempo. Além disso, sugere que seja feita uma correção do simulado não apenas focando no número de erros e acertos, mas identificando os erros e analisando a recorrência deles, para que se possa traçar estratégias para superá-los. Porém, ele também avisa: sem desespero fora de hora. ''Não fique frustrado se aparecer muitos erros, o simulado é para isso. Através desse diagnóstico podemos atuar de maneira mais precisa e assim eliminar gaps de aprendizagem'', explica.

Sobre a redação, a dica do professor é escrever uma por semana, pois o treino aprimora a produção de textos. Busque temas diversos, aprimore seu repertório, estude redações nota 1000 e, principalmente, procure feedbacks de professores para as redações que escrever, pontuando seus erros e acertos. A redação tem um peso grande para qualquer área que quiser seguir, então exige atenção especial.

Além de profissionais da educação, O DIA também buscou dicas e a experiência vivida por Júlia Austin, aluna do Curso pH e vestibulanda.

Júlia Austin, aluna do Curso pH ASCOM/pH

Ela diz que o conteúdo da prova abrange anos de ensino e não é possível dominá-lo por completo em pouco tempo, então é preciso estratégia. Analisar o curso e faculdade desejados, por exemplo, é essencial para direcionar os estudos, pois os pesos das matérias são diferentes em cada um. No entanto, ressalta que redação e matemática são sempre importantes.



Ela também destaca a importância de se fazer simulados e provas de anos anteriores.

''Às vezes pode ser chato, mas aconselharia a fazer todas as edições anteriores de 2018 à 2023 pelo menos! O Enem tem particularidades muito marcantes, e a pessoa que vai bem nessa prova com certeza conhece as armadilhas e expressões que te levam à resposta certa,'' diz.

Júlia aconselha que esses simulados sejam feitos dentro do tempo disponível pelo Enem, para que o aluno esteja preparado no dia. ''A maior dificuldade do Enem é o tempo, e ninguém consegue lidar com ele sem treinar muito antes.''

Além de um plano de estudos eficiente, ela considera importantíssimo se ter um acompanhamento de professores qualificados, ou caso não seja possível, pesquisar rotinas na Internet.

Para finalizar, traz um importante conselho para os vestibulandos.

''Não é para fazer nada de maluco e tentar ser alguém que você não é, ok? Mas ver o que outras pessoas estão fazendo pode te dar um norte de como encaixar essa tarefa árdua no seu dia a dia. Estude, respire e saiba que é só mais uma etapa na sua travessia, não é a definição de tudo na sua vida!''