A deputada federal Tabata Amaral reagiu à crítica de Pablo MarçalPablo Valadares / Câmara dos Deputados

Publicado 25/06/2024 16:52

O influenciador e pré-candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou em uma postagem nas redes sociais que a deputada federal Tabata Amaral (PSB) não pode ser prefeita da capital paulista por não ser casada. "Não sabe o problema de um casamento. Não sabe o problema do que é te um filho", afirmou Em resposta, nesta terça-feira, 25, a parlamentar respondeu ao possível adversário no pleito de outubro, citando diversas polêmicas da vida de Marçal.

"Eu nunca fui condenada por fazer parte de uma quadrilha de roubo de banco. Nunca gastei tempo e dinheiro do Corpo de Bombeiros com a minha irresponsabilidade. Eu nunca fiz um funcionário correr até a morte por parada cardíaca numa brincadeira sem sentido. Não sou ex-coach messiânica, nem expedicionária fracassada, nem estelionatária", afirmou.

Não é a primeira vez que Marçal direciona ataques contra a deputada. Anteriormente, ele disse que Tabata não aguentaria administrar uma cidade como São Paulo. A deputada ainda disse que o influenciador precisa falar do que interessa a população paulistana.

"Esse cidadão nunca fez nada pela educação, nunca botou R$ 1 na saúde de São Paulo. Se bobear, nem acredita em mudanças climáticas. Nunca ocupou um cargo público", disse Tabata.

Em pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 25, Marçal aparece com 10% — atrás de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), que aparecem com 28,5% e 25,9%, respectivamente. Já Tabata Amaral aparece na quarta posição com 8,7%. Considerando a margem de erro do levantamento, Tabata e Marçal estão tecnicamente empatados.