Momento em que atirador dispara diversas vezes contra carro após discussão de trânsito na sexta-feira (14)Reprodução

Publicado 16/06/2024 11:41 | Atualizado 16/06/2024 12:11

Um motorista foi filmado atirando diversas vezes contra um carro na Rodovia Castello Branco, em Boituva, São Paulo, durante uma discussão de trânsito na sexta-feira (14). Adriano Domingues da Costa teve a prisão temporária decretada e o carro apreendido pela polícia no sábado (15).

Nas imagens, é possível ver o momento em que Adriano desce armado com uma pistola e começa a fazer ameaças ao casal Gabrielle Gimenez e William Isodoro dentro do outro veículo. Ele chega a voltar ao próprio veículo, mas logo depois retorna para perto do outro carro e pede para que o outro motorista baixe o vídeo. Sem resposta, o homem resolve disparar três vezes contra o pneu e uma contra o vidro.

A briga de trânsito aconteceu após uma ultrapassagem seguida de colisão. Antes dos disparos, uma das vítimas entrou em contato com a Polícia Militar e recebeu instruções para não responder as provocações e nem abaixar o vidro. O crime foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de Boituva.

As investigações foram feitas pela Polícia Civil na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapetininga. Os policiais conseguiram localizar o suspeito em uma pousada em Piraju, a cerca de 215 quilômetros de distância de onde ocorreu a confusão, mas Adriano conseguiu fugir. Ele é considerado foragido.

Além do carro, que foi apreendido para perícia, os agentes encontraram a esposa do suspeito na pousada. Ela não foi detida, já que não há pedido de prisão expedido no nome dela, mas será ouvida durante as investigações.

Ao 'G1', a advogada Nayara Souza informou que as vítimas seguiam para Boituva quando teve o carro atingido na lateral pelo veículo do suspeito. Eles alegam que teriam tentado contato em duas oportunidades, para checar os danos da batida, mas ele teria resistido e iniciado uma discussão. Antes dos disparos, Adriano ainda teria acertado um dos vidros com uma coronhada. O casal irá tomar as medidas cabíveis nas esferas cível e criminal, e espera que o atirador seja preso e que a arma utilizada seja apreendida.

Já a defesa do motorista alega que o casal foi o responsável pela batida e que ainda o teriam perseguido e ameaçado por 40 minutos. Como estava com a esposa e os filhos no veículo, após voltar de uma comemoração em família, ele teria ido se defender. Também ao 'G1', Adriano afirmou que todos estão em choque, e que vai se pronunciar sobre o assunto em breve.