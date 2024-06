Gleisi Hoffmann rebateu a crítica de Michelle Bolsonaro às viagens de Lula e Janja - Divulgação /câmara dos Deputados

Publicado 17/06/2024 18:45 | Atualizado 17/06/2024 18:46

São Paulo - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) usou as redes sociais no domingo, 16, para questionar se a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) sente "inveja" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da atual primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A provocação foi publicada após críticas de Michelle aos gastos públicos do governo federal, afirmando que o casal vive em "eterna lua de mel".



"Michele Bolsonaro deveria estar mais atenta aos inquéritos que envolvem o inelegível e sua família, ao invés de ficar fofocando sobre Lula e Janja. É inveja que isso chama?", escreveu a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em seu perfil no X (antigo Twitter). Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).