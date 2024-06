Paulinho da Força - Reprodução / Twitter

Paulinho da ForçaReprodução / Twitter

Publicado 17/06/2024 21:34

O deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, assumiu, nesta segunda-feira (17), a presidência nacional do partido. A ocorre após a prisão de Eurípedes Gomes de Macedo Júnior pela Polícia Federal (PF).

O ex-presidente do Solidariedade é acusado de diversos crimes, entre eles, o desvio de mais de R$ 36 milhões de recursos do fundo partidário destinados ao PROS - sua antiga legenda, que foi fundida com a atual. Eurípedes Jr. foi o principal alvo da Operação Fundo do Poço, da PF, deflagrada na quarta-feira (12).

"A Executiva Nacional do Solidariedade se reuniu e, por unanimidade, elegeu Paulo Pereira da Silva como o novo presidente do partido", registra nota pública divulgada pelo Solidariedade.