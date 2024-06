Confusão aconteceu em São João da Vereda, em Montes Claros, Minas Gerais - Reprodução

Confusão aconteceu em São João da Vereda, em Montes Claros, Minas GeraisReprodução

Publicado 18/06/2024 12:28

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, na segunda-feira (17), o inquérito que apurou o homicídio qualificado ocorrido no dia 29 de abril deste ano, em uma praça do distrito de São João da Vereda, em Montes Claros, região Norte do estado. Na ocasião, um homem de 32 anos teria desferido 12 facadas contra o sobrinho, de 31, que morreu. O suspeito foi preso preventivamente e permanece no sistema prisional, à disposição da Justiça.

Segundo a polícia, as investigações apontaram que, após a vítima ter iniciado luta corporal com um outro tio, foi surpreendida pelo investigado, que o atacou pelas costas e o apunhalou com 12 facadas, que atingiram a região escapular, costas, ombro e pescoço. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



A delegada que conduziu os trabalhos, Franciele Drummond, explicou que logo após o homicídio o suspeito fugiu. Contudo, durante as apurações, ela representou pela prisão temporária do investigado, pois foi concluído que houve a intenção de matar a vítima e não apenas separar a briga. O homem foi localizado e confessou o delito.

“O conjunto probatório colhido durante a investigação permitiu concluir que o suspeito agiu com dolo e vontade, uma vez que desferiu várias facadas na vítima pelas costas. Isso denota a intenção dele em matar a vítima e não apenas separar a briga que estava em andamento", ressaltou Drummond.



A delegada relata que o procedimento foi encaminhado para a Justiça, e o suspeito indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. “Com o fim das investigações, representamos pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva”, finalizou Drummond.