Incêndio de grandes proporções atinge empresa de reciclagem na Grande SP - Reprodução Record TV

Publicado 18/06/2024 22:23 | Atualizado 18/06/2024 22:25

Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta terça-feira, 18, um galpão de uma empresa de reciclagem no bairro Jardim São Luis, em Barueri, nas Grande São Paulo. As chamas começaram à tarde e não tinham sido eliminadas até as 20h. Até o momento não foram registradas vítimas, segundo a Prefeitura da cidade.

O chamado para o incêndio foi feito às 16h16. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 11 equipes foram deslocadas ao local para apagar as chamas. Até a última atualização da corporação, feito às 18h20, os brigadistas ainda não tinham entrado na fase de rescaldo, que é feito após eliminar o fogo.

O galpão incendiado foi descrito pelos bombeiros como um "depósito de autopeças". No interior do espaço, havia farol, lanterna, para-lamas e caixas de papelão.

O trânsito foi interditado na Avenida Cachoeira e mediações, informou a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri, que pede às pessoas evitaram a região.

"Informamos que um incêndio de grandes proporções atinge agora a Avenida Cachoeira, na altura do nº 1.128, Jardim São Luis. Não há vítimas até o momento. Evite as ruas e avenidas da região", informou a prefeitura em nota nas redes sociais.

"Agradecemos a compreensão e colaboração de todos os moradores de Barueri nesse momento. Pedimos que evitem se aproximar do local para não atrapalhar o trabalho dos bombeiros e equipes presentes", completou a administração municipal.