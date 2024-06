Cid Gomes afirmou que 'o nome que a gente tem como futuro de Crateús é o da Janaína' - Pedro França/Agência Senado

Publicado 18/06/2024 17:25

O senador Cid Gomes (PSB-CE) declarou apoio a candidatura da também senadora Janaína Farias (PT-CE) à prefeitura de Crateús, no Ceará. Farias é tida como desafeto político do irmão de Cid, Ciro Gomes (PDT), que já foi ministro de Estado e concorreu à presidência da República. Em abril, Ciro chamou a senadora de "assessora de assuntos de cama" durante uma entrevista a uma rádio local.

Cid fez um aceno à Farias durante o Congresso Municipal do PSB, em Crateús, no último sábado, 15. "Na minha cabeça, o nome que a gente tem como futuro de Crateús é o da Janaína, que está hoje como senadora, sentando do ladinho um do outro lá no Senado. A Janaína, não fala duas palavras que ela fale que uma delas não seja Crateús. Pense numa pessoa que realmente se preocupa, olha, tem atenção, tem gosto e tem disposição de servir", afirmou.

Já Ciro questionou a capacidade da senadora para ocupar o cargo, e pôs em xeque seu histórico político. "Quem está assumindo o Senado Federal hoje? Qual é o serviço prestado para ir ao lugar de Virgílio Távora, de Tasso Jereissati, de Mauro Benevides, de Patrícia Saboya, que tinha uma longa história de políticas sociais, pioneira da política de creche? Aí, agora, vai a assessora para assuntos de cama do Camilo Santana para o Senado da República? Onde é que nós estamos?".

A fala rendeu uma denúncia do Ministério Público contra Ciro por violência de gênero. Janaína afirmou ao jornal O Globo que ficou "extremamente indignada" com a entrevista do ex-presidenciável. Para ela, a punição é necessária para impedir que outros homens se sintam "confortáveis para continuar fazendo esse tipo de ataque às mulheres". A ação na Justiça foi confirmada pela equipe da parlamentar ao Estadão.