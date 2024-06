Irmãos foram localizados pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa - Divulgação / DHPP

Irmãos foram localizados pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à PessoaDivulgação / DHPP

Publicado 19/06/2024 08:52

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na segunda-feira (17), mandados de prisão expedidos contra dois irmãos, de 22 e 28 anos, ambos investigados pelo homicídio de um jovem, de 19.

Segundo a polícia, o crime foi registrado em janeiro deste ano, no bairro Vila Bernadete, região do Barreiro, em Belo Horizonte. Na época, um veículo com três ocupantes aproximou-se da barbearia onde a vítima estava, momento em que os suspeitos iniciaram uma série de disparos. O trio ainda desceu do carro e continuou atirando em direção ao estabelecimento, retornando em seguida ao veículo e fugindo.



Durante as investigações, ficou provado que a vítima não tinha registros policiais e teria sido morta por engano, sendo o alvo um conhecido criminoso da região. Ainda de acordo com os agentes, devido ao erro, um dos três suspeitos foi executado pela própria facção mandante do crime.



Após levantamentos da equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação, os dois irmãos foram localizados e presos no bairro Vila Nova Paraíso, em Belo Horizonte. A dupla foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.