Publicado 19/06/2024 22:30 | Atualizado 19/06/2024 23:02

Rio - O mestre Manoel Vieira morreu, nesta quarta-feira (19), aos 92 anos, em sua residência no município de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A notícia foi informada pela Secretaria Estadual de Cultura do Estado nas redes sociais, que afirmou que a causa da morte ainda não foi confirmada.

"A Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) lamentam, com profundo pesar, o falecimento, do mestre Manoel Vieira, líder e fundador do tradicional Bloco Rural Estrelinha", disse um trecho da nota.

Fundado em 15 de março de 1962, o Bloco Rural Estrelinha é uma das agremiações carnavalescas mais antigas e respeitadas de Pernambuco. Manoel deixa seis filhos e 14 netos. O velório e sepultamento do mestre aconteceram no Cemitério São Sebastião, no Centro de Nazaré da Mata, nesta quarta-feira.