DF vai manter vacinação contra doença apenas para o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde - Paulo Pinto/Agência Brasil

DF vai manter vacinação contra doença apenas para o público-alvo definido pelo Ministério da SaúdePaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 24/06/2024 18:22

Sem doses contra a dengue próximas do vencimento, o Distrito Federal (DF) vai manter a vacinação contra a doença apenas para o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

No último sábado (22), o governo federal autorizou a ampliação da faixa etária no intuito de evitar perdas de estoques. Com isso, doses com validade até 30 de junho e 31 de julho podem ser aplicadas, preferencialmente, em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

Em nota enviada à Agência Brasil, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que as doses contra a dengue disponíveis na rede local não vencem em junho nem em julho de 2024, apenas ao longo do próximo ano.

“Nossas doses vencem em 2025. Por isso, no momento, não haverá uma mudança na estratégia adotada pela pasta com relação ao público-alvo, que segue sendo de crianças entre 10 e 14 anos”, informou a secretaria.