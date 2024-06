Gen Kimura publica vídeo onde acompanha dinâmica de trabalho dos agentes de SP - Reprodução/vídeo

Gen Kimura publica vídeo onde acompanha dinâmica de trabalho dos agentes de SPReprodução/vídeo

Publicado 25/06/2024 11:17 | Atualizado 25/06/2024 14:09

O youtuber norte-americano Gen Kimura publicou um vídeo em que participa de perseguições e vistorias da Polícia Militar de São Paulo e circula dentro de uma viatura da corporação com uma arma em punho. Em um trecho da gravação, um policial afirma em inglês ao criador de conteúdo que "mortes de criminosos são comemoradas com charutos e cervejas".

O vídeo com o título "Patrulhando FAVELAS com o Batalhão Tático da PM (24 hrs na vida de um Policial), vinculado no início deste mês, mostra o influenciador não apenas dentro da viatura também acompanhando alguns treinamentos preparatórios dos agentes.

Em um determinado momento, os policiais chegam a mostrar o pelotão por dentro, inclusive, todo o depósito de armamentos que eles possuem e que utilizam nas ações e no cotidiano de trabalho.

Gen Kimura, que tem mais de 380 mil seguidores na plataforma de vídeos, passou cerca de 24h com os agentes e registrou tudo em um vídeo que já tem mais de 1,5 milhão de visualizações.



No decorrer do clipe, o youtube, junto aos militares, realizam perseguições e vistorias em três favelas distintas de São Paulo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que, assim que teve acesso ao vídeo, solicitou esclarecimentos à PM, que "instaurou uma sindicância para apurar todas as situações e adotar as providências necessárias".

"Toda a dinâmica mostrada nas imagens, que envolve o civil em práticas exclusivamente militares, não é permitida e fará parte das investigações", diz um trecho da nota.

Durante uma das perseguições, Kimura registra o momento em que um dos agentes diz em inglês: "Quando matamos um bandido comemoramos com charutos e cervejas".

Segundo a SSP-SP, a frase dita por um dos agentes "não condiz com as práticas impostas pelas forças de segurança do Estado".

"As polícias paulistas são instruídas e continuamente capacitadas para agirem dentro da lei. Excessos e desvios não são tolerados e todos os casos são punidos com rigor. Além disso, a dinâmica do vídeo não é permitida de acordo com as regras internas da Corporação", acrescentou a SSP.

A reportagem entrou em contato com o influenciador, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue em aberto.