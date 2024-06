Presidente Lula em encontro com o ex-chefe do Executivo, Fernando Henrique Cardoso - Divulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 25/06/2024 12:35 | Atualizado 25/06/2024 12:36

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou nesta segunda-feira, 24, o ex-chefe do Executivo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em São Paulo. O encontro, que durou cerca de 35 minutos, ocorreu fora da agenda oficial do petista e, segundo a assessoria do Palácio do Planalto, "teve caráter privado".

Antes da visita a FHC, Lula se reuniu com os escritores Noam Chomsky e Raduan Nassar. Fernando Henrique, por sua vez, recebeu o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan.

O presidente viajou para São Paulo no domingo (23). O compromisso não estava previsto na agenda oficial. Nas redes sociais, o chefe do Executivo falou sobre os encontros na capital paulista com FHC, Chomsky, Nassar e com o jornalista Mino Carta. Publicou também sobre uma agenda com o ex-presidente José Sarney no Maranhão, ocorrida na semana passada.

"Hoje, visitei em São Paulo quatro pessoas pelas quais tenho grande carinho", escreveu na publicação no X (antigo Twitter).

"Hoje, visitei em São Paulo quatro pessoas pelas quais tenho grande carinho", escreveu na publicação no X (antigo Twitter).



Em campos opostos da política desde a década de 1990, Lula e FHC se aproximaram em meados de 2021. Na disputa ao Planalto, no ano seguinte, o ex-presidente declarou voto no petista no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). Na época, o tucano afirmou que a decisão era motivada "por uma história de luta pela democracia e inclusão social".

O escritor brasileiro Raduan Nassar, 88 anos, é autor de livros como Um Copo de Cólera e Lavoura Arcaica. Já o linguista e filósofo Noam Chomsky, 95 anos, esteve hospitalizado recentemente na capital paulista, tendo recebido alta no dia 18 de junho do hospital Beneficência Portuguesa. Ele se recupera em casa.



Minas



De volta à capital federal, Lula deve participar do lançamento do Plano Safra e do Plano Safra Agricultura Familiar, nesta terça-feira 25. Na quinta-feira, 27, o petista tem agenda em Contagem (MG), para fazer anúncios do governo federal.

Na sexta-feira, 28, o compromisso será em Juiz de Fora, também em Minas, na inauguração de uma obra. No sábado, o chefe do Executivo deve retornar a São Paulo para anúncios de institutos federais.

*Com informações do Estadão Conteúdo e Agência Brasil