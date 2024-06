Apuração deve esclarecer a 'motivação e o objetivo' dos investigados com a invasão - Divulgação / Agência Brasil

Apuração deve esclarecer a 'motivação e o objetivo' dos investigados com a invasão

Publicado 25/06/2024 12:02 | Atualizado 25/06/2024 12:05

A Polícia Federal (PF) cumpre mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, 25, no rastro de invasores do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) através do aplicativo e-Título. Segundo a corporação, os investigados usaram o app para fazerem inscrições eleitorais em nome de pessoas públicas.

A Corte eleitoral identificou 158 registros de irregularidades, desde a emissão de título de eleitor até a inscrição das vítimas como mesário voluntário.

Agentes da Operação Eleitor Protegido cumprem seis ordens de busca e apreensão em Belo Horizonte, São Paulo, São Miguel do Gostoso (RN) e Maracanaú (CE).

Os investigados podem responder pelo crime de invasão de dispositivo informático, segundo a PF. A apuração deve esclarecer a "motivação e o objetivo" dos investigados com a invasão.