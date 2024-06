Os suspeitos foram capturados por PMs e já estão no sistema prisional - Divulgação

Publicado 25/06/2024 10:42 | Atualizado 25/06/2024 11:38

São Paulo - Um jovem de 18 anos foi espancado até a morte nesta segunda-feira (24), em Garça, no interior de São Paulo. Os agressores são o pai e o tio da ex-namorada da vítima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os dois homens, de 34 e 36 anos, invadiram a residência da vítima, no bairro de Labienópolis, e iniciaram uma série de agressões.

Policiais militares foram acionados para atender ao ocorrido e conseguiram localizar os suspeitos em um bar da região. Os homens confessaram o assassinato e com eles foi apreendido uma faca.

Segundo uma publicação do site "Garça on-line", que cobre o noticiário da região, alguns familiares do jovem estavam em casa no momento da chegada dos agressores, mas não suspeitavam do que aconteceria por serem pessoas conhecidas.

O caso foi registrado como homicídio, violação de domicílio e ameaça pela Delegacia de Garça. A motivação do crime ainda é investigada. A distrital solicitou perícia ao local e aos celulares dos autores e da vítima. Os indiciados ficaram à disposição da Justiça.