Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "fazendo o L" com as mãos Ricardo Stuckert / PR

Publicado 26/06/2024 15:58

Brasília - Vídeos enganam ao utilizar recortes de discursos de Lula (PT) em Teresina (PI) e em Brasília (DF). O presidente não disse que políticos não devem cuidar de pobres porque quando eles ascenderem socialmente deixarão de votar. Os conteúdos enganosos omitem o trecho em que o presidente atribui esse pensamento ao que ele chama de "elite conservadora do Piauí" e tiram de contexto uma reflexão dele a respeito da necessidade de seu partido, o PT, conversar com outras classes sociais.

Conteúdo investigado: Vídeos com recortes de discursos de Lula em Teresina, no dia 21 de junho de 2024, e em convenção do PT, em 8 de dezembro de 2023, em que o presidente teria dito que políticos não deveriam cuidar de pessoas pobres porque quando elas estudam e ascendem socialmente deixam de votar.



Onde foi publicado: TikTok.



Conclusão do Comprova: Vídeos tiram de contexto trecho de discurso do presidente Lula (PT) realizado em 21 de junho, em Teresina, durante o evento de encerramento da Caravana Federativa, evento itinerante que visa a promover a articulação entre as esferas de governo federal, para discutir programas, políticas e serviços públicos. As publicações recortam falas do presidente e alegam que ele teria dito que os políticos não deveriam tirar pessoas da pobreza porque, se elas estudarem e aumentarem o padrão de vida, não votarão mais.



Os posts exibem o seguinte trecho da fala de Lula: "Então, pobre é pobre, tem que trabalhar, pobre é pobre, a gente ganha o voto de pobre na época da lei, para que cuidar de pobre? Porque na hora que a gente começa a ajudar as pessoas mais humildes e as pessoas vão comendo, as pessoas vão trabalhando, as pessoas vão estudando, as pessoas também ficam mais conscientes politicamente e as pessoas podem não votar, sabe?".



Na transcrição do discurso e na gravação completa do pronunciamento, disponibilizadas pelo Planalto, é possível ver que as publicações enganosas cortaram a parte em que Lula atribui esse pensamento à "elite conservadora" do Piauí. Nesse momento, ele fazia uma reflexão sobre a dificuldade de fundar o PT, e não ao presente. "Aqui tinha uma elite conservadora muito comprometida com a elite conservadora do Sul do país", afirmou o petista.



"É que muita gente da elite que governou o Nordeste, eles pensavam como pensava a elite do Sul do país e estavam pouco se lixando para fazer o desenvolvimento dos seus estados, porque eles viviam bem, ele vivia bem, ele não passava fim de semana aqui no Piauí, eles viajavam", criticou Lula.



Um dos posts analisado pelo Comprova exibe ainda outro recorte de um discurso de Lula feito no dia 8 de dezembro de 2023, durante uma conferência do PT em Brasília (DF), em que o presidente diz que o perfil do eleitor do partido é de classes mais baixas, como mostra a íntegra da fala. Como verificado pelo UOL, o petista não disse que esses eleitores não são inteligentes ou não podem ascender socialmente, porque deixariam de votar no partido. Ele fazia, na verdade, uma reflexão sobre a necessidade da legenda conversar com outras classes sociais.



"Quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo, que ganha R$ 8 mil, já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É por que essa pessoa ficou ruim? Não, é porque possivelmente essa pessoa elevou um milímetro padrão de vida dela, de aprendizado dela e nós não aprendemos a conversar com ela", disse Lula durante a convenção do partido em Brasília.



O Comprova entrou em contato com os autores dos post enganosos, mas não houve retorno.



