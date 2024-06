Carro é esmagado contra poste por ônibus - Reprodução / Internet

Carro é esmagado contra poste por ônibusReprodução / Internet

Publicado 27/06/2024 13:05

Um motorista escapou por pouco de não ser 'esmagado' por um ônibus após estacionar seu veículo em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Zona Leste de São Paulo. O incidente ocorreu na tarde da última quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, o motorista teve um mal súbito.

Ônibus esmaga carro em poste em SP segundos após motorista sair do veículo



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/PvCbR78P94 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 27, 2024



Imagens de uma câmera de segurança de um imóvel em frente ao local do acidente mostram o homem saindo do carro apenas 30 segundos antes da colisão. Ele havia estacionado na Avenida Gabriela Mistral, na Penha, para buscar remédios para sua esposa na UBS. Imagens de uma câmera de segurança de um imóvel em frente ao local do acidente mostram o homem saindo do carro apenas 30 segundos antes da colisão. Ele havia estacionado na Avenida Gabriela Mistral, na Penha, para buscar remédios para sua esposa na UBS.

No vídeo, o ônibus da Viação Metrópole Paulista para no ponto e, ao retomar o trajeto, colide com o carro, prensando-o entre o coletivo e um poste.

Por meio de nota a corporação informou que o motorista teria sofrido um mal súbito. "A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um carro, na Avenida Gabriela Mistral, na Penha, zona leste da capital. Foi constatado que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, após sofrer um mal súbito, causando a colisão. Não houve vítimas e as partes foram orientadas a registrar o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil – o que não ocorreu até o momento".

Procurada, a companhia do coletivo não respondeu aos contatos. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor. O espaço está aberto para manifestação.