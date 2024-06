Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado - Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Rodrigo Pacheco, atual presidente do SenadoRodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 27/06/2024 20:50

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a elogiar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quinta-feira, 27, ao dizer que sua admiração pelo parlamentar "cresceu".

Lula já havia dito à Rádio Itatiaia, mais cedo, que Pacheco seria um "extraordinário" candidato a governador de Minas Gerais em 2026.

Pouco depois, em cerimônia no município de Contagem (MG), Lula encerrou o discurso com mais afagos ao presidente do Senado.

"Quero terminar dizendo para vocês da minha grata sorte de ser presidente da República e ter Pacheco como presidente do Senado", afirmou.

Na sequência, Lula afirmou que não conhecia Pacheco, mas que viu que o senador tinha "coragem" durante a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023.

"Quando teve aquela tentativa de golpe, que tentaram fechar o Congresso Nacional, que tentaram destruir a Suprema Corte, eu vi que esse homem, além de ser um mineiro muito importante, ele tem a coragem de dizer que, enquanto fosse presidente do Senado, a democracia não ia correr risco neste País. É por isso que cresceu a minha admiração pelo Pacheco", afirmou.

O presidente também disse que tem a ajuda de Pacheco em votações no Congresso.

"Todas as coisas que a gente precisa aprovar em benefício do povo brasileiro, quando eu preciso, eu vou no Pacheco", disse. "E o Pacheco está lá entregando."

Lula fez, inclusive, um agradecimento ao Estado pela eleição de Pacheco para senador.

"Eu só quero dizer para vocês: obrigado, Minas Gerais, por me dar o Pacheco como companheiro e como presidente do Senado. Eu sou agradecido", declarou.

Após a passagem por Contagem, Lula segue para os municípios de Belo Horizonte e Juiz de Fora, onde também fará anúncios institucionais. Nas três localidades, o presidente se encontra com pré-candidatos às eleições deste ano.

Além de Pacheco, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também está na comitiva.