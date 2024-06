A operação teve seis mandados de busca e apreensão - Divulgação / Polícia Civil do Paraná

Publicado 28/06/2024 12:10 | Atualizado 28/06/2024 16:09

Um vereador da cidade de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (28), investigado de cometer atentados contra residências de membros do conselho deliberativo de um clube recreativo. Os policiais também detiveram um funcionário terceirizado da associação. A operação teve seis mandados de busca e apreensão e foi conduzida por agentes da 19ª SDP (Francisco Beltrão).

O ataque que iniciou as investigações aconteceu no último dia 25 de maio. Residências de duas vítimas foram atingidas por artefatos explosivos, em um intervalo de uma hora. De acordo com o delegado Anderson Andrei, havia indícios de uma possível conexão entre os acontecimentos, já que as casas eram de membros do mesmo clube.

"Também notamos que na data dos crimes estava prevista a realização de uma assembleia geral. Essa reunião teria a finalidade de discutir atos da atual diretoria executiva do clube em relação à prestação de contas", afirmou.

Anderson frisou que sem a presença dos afetados, a reunião não aconteceria. Ela debateria valores gastos em diferentes momentos de 2023, como execução de serviços e aquisições de materiais e insumos. Ao todo, as quantias registradas superavam R$ 249 mil.

A polícia descobriu que intimidações e ameaças começaram antes mesmo do dia do atentado. Algumas foram por mensagens de texto. Diversos materiais, eletrônicos e documentos foram arrecadados e seguem para a perícia.