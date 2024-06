Marina Silva (c) e Simone Tebet (d) em visita à brigada que ajudará no combate ao incêndio que atinge o Pantanal - Agência Brasil

Publicado 28/06/2024 15:03 | Atualizado 28/06/2024 15:05

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta sexta-feira, 28, que "Orçamento não vai faltar" no combate aos incêndios no Pantanal. Tebet foi ao Mato Grosso do Sul (seu Estado natal) junto da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Segundo a ministra do Planejamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que "não faltarão recursos ou orçamento, ainda que com crédito extraordinário". Tebet disse que ela e Marina têm "carta branca" do petista para liderarem os esforços no combate aos incêndios.

"Ele Lula deixou o seguinte recado. Diga ao povo do MS que todos os ministérios necessários estão envolvidos (e são 8 até agora) e que não faltará recursos ou orçamento, ainda que com crédito extraordinário, para que possamos ter mais efetivos, brigadistas, aeronaves, veículos e mais recursos para que possamos combater o incêndio. Lula nos deu carta branca, especialmente à Marina, para que possamos não medir esforços", declarou Tebet.

Apesar da disponibilização de recursos para combater os incêndios, a ministra do Planejamento defendeu que haja uma campanha de conscientização e de punição às pessoas que promovem queimadas criminosas.

"Orçamento não vai faltar, mas nenhum dinheiro do Brasil ou de organismos internacionais será suficiente se não tivermos uma campanha de conscientização e responsabilização contra os incêndios criminosos", declarou.

Marina enumerou os motivos que levaram aos incêndios no Pantanal nas últimas semanas. Segundo a ministra, uma junção "perversa" das mudanças climáticas, escassez hídrica severa e desmatamento "está deixando o Pantanal em chamas".

Tebet disse que os incêndios registrados no Pantanal têm "a mão do homem criminoso". "Além dos efeitos climáticos, tem aqui a mão do homem criminoso. Sabemos que muitos casos são acidentais, alguém que está manejando e deixa o fogo se alastrar. Mas tem muito da mão do homem criminoso. Conheço do assunto, sou do agronegócio e sou desta terra", afirmou

A ministra do Meio Ambiente disse, ainda, que o governo federal vem fazendo um trabalho "previdente" em relação às queimadas em todo o País e elogiou a atuação conjunta com o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).