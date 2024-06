Tem direito à reabilitação profissional quem recebe auxílio incapacidade do INSS - INSS/Divulgação

Tem direito à reabilitação profissional quem recebe auxílio incapacidade do INSSINSS/Divulgação

Publicado 28/06/2024 13:50

A reabilitação profissional é um serviço oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos seus segurados e dependentes, bem como a pessoas com deficiência sem vínculo com o instituto. O objetivo é inserir ou reinserir a pessoa no mercado de trabalho.

Para esclarecer a população sobre o serviço, o INSS elaborou um folder com as principais informações sobre a reabilitação profissional, quem tem direito e o funcionamento do Programa de Reabilitação Profissional.

Têm direito à reabilitação profissional quem recebe auxílio incapacidade do INSS, aposentados por invalidez, pessoas com deficiência, entre outros casos. O encaminhamento para o Programa de Reabilitação Profissional (PRP) é feito pela Perícia Médica Federal.

Durante o processo de reabilitação, o INSS pode ajudar com despesas de transporte, alimentação e até fornecer órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, se necessários ao PRP.

Clique aqui para conferir o folder na íntegra.