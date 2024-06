Caso é investigado pela 2° Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) - Divulgação

Publicado 28/06/2024 12:20

São Paulo - Um empresário, de 53 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto em São Paulo nesta quinta-feira (27). Os criminosos fugiram sem concluir o roubo.

O caso aconteceu na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, na Zona Sul da capital. De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram informados por uma testemunha sobre um disparo de arma de fogo nas proximidades do local.

Os policiais foram até o local e viram a vítima ao lado de uma moto. O resgate foi acionado e o óbito constatado. O caso foi registrado como latrocínio no 27° DP (Dr Ignácio Francisco).

De acordo com o Estadão, o homem estava montado em uma moto de luxo, que não foi levada. Não há informações se a vítima reagiu ao assalto, mas os suspeitos fugiram sem levar qualquer pertence.



As investigações do caso foram encaminhadas à 2° Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).