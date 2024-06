Animal foi descartado amarrado dentro de uma sacola em um terreno no bairro Cidade Nova - Divulgação / PC-AM

Publicado 28/06/2024 10:01 | Atualizado 28/06/2024 10:03

Uma cadela da raça Rottweiler foi encontrada sem vida e com sinais de espancamento em uma via pública no conjunto Boas Novas, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Um morador chamado Kenyson, que se identifica como o presidente da associação local, gravou o corpo e acionou a prefeitura. Ele afirma que viu uma pessoa jogando o animal de um carro.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), informa nesta sexta-feira (28), que o crime aconteceu na semana passada, quinta-feira (20), e que as investigações sobre a morte do animal estão em curso.

Segundo a delegada Juliana Viga, titular da unidade especializada, a cadela foi descartada em um terreno, amarrada dentro de uma sacola.



“O laudo de necropsia indicou que a cadela foi agredida e sofreu várias fraturas. Ela estava grávida e morreu por asfixia mecânica”, detalhou a delegada.



Denúncias podem ser feitas para ajudar a localizar o responsável pelo crime. A PC-AM disponibiliza o número (92) 99432-6429, que é o disque-denúncia da Dema, além do 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Garantimos o sigilo da identidade do denunciante”, assegurou a delegada.