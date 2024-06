Deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) - Bruno Spada / Câmara dos Deputados

28/06/2024

"En Bolívia las melancias tienen cojones... " — Ricardo Salles (@rsallesmma) June 26, 2024

A grafia do ex-ministro está incorreta, pois "melancia", em espanhol, se traduz como "sandía". De qualquer forma, "melancia" é um termo jocoso para se referir a militares que, sob a farda verde, são "vermelhos" por dentro, ou seja, afeitos a ideias de esquerda.Na representação da PGR, os parlamentares do PSOL afirmam que Salles cometeu "incitação ao crime". "Exaltando o rompimento da ordem constitucional democrática", diz o pedido, "o representado (Ricardo Salles) atenta gravemente contra princípios fundamentais ao Estado de Direito, atentando contra o próprio regime democrático".Nota-se claramente que o parlamentar (Ricardo Salles) comemora a tentativa de golpe de Estado ocorrida no país vizinho, além de demonstrar claramente sua frustração com o fato de o Exército brasileiro não ter feito o mesmo no Brasil.Em paralelo, Glauber Braga afirmou, no X, que protocolou um pedido de cassação contra Salles no Conselho de Ética da Câmara. "Até quando deputados golpistas não serão responsabilizados?", escreveu Braga.