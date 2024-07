Equilíbrio entre lazer, descanso e estudos nas férias é fundamental aos vestibulandos - Reprodução

Publicado 06/07/2024 05:00

Durante as férias de julho, é importante descansar e ter momentos de lazer. Curtir com os amigos e família, ir à praia, dormir até um pouco mais tarde, são fundamentais para a saúde e recuperação mental de um aluno. No entanto, como aproveitar tudo isso sem abrir mão do ritmo de estudos? O DIA traz algumas dicas e sugestões de especialistas para o equilíbrio entre a preparação para o Enem com o descanso durante o recesso.

O DIA falou com Raphael Kapa, coordenador de Ensino Médio do Colégio Andrews e de Educação da Agência Lupa.

Ele lembra que a preparação para o Enem é uma maratona. Em uma prova de longa, se você correr muito o tempo inteiro, não chega bem no final. Então, seguindo essa analogia, é importante sim se ter um descanso em julho.

Para não perder totalmente a rotina e o ritmo, Kapa aconselha que se mantenha os mesmos horários que seu corpo já está adaptado. ''Manter um ritmo fisiológico mesmo. Se você estuda de manhã, tentar manter os mesmos horários para acordar. Se você tem uma rotina de estudos e exercícios físicos, buscar manter o mesmo ritmo,'' diz.

O professor também aconselha que se aproveite esse tempo a mais no dia a dia trazido pelas férias para repor aquilo que tenha faltado na rotina — seja um sono adequado, alimentação ou atividade física — para que possa voltar em agosto recuperado e pleno.

Kapa destaca a grande importância de um sono adequado. ''Muitas vezes, as pessoas ignoram o tempo de sono. Já tem estudos comprovando que o sono é o momento em que se retém tudo aquilo que se estuda. Se você não dorme, você pode estudar muitas horas e aquilo não vai ficar retido. É importante manter a rotina saudável que se tinha antes, e caso não tenha, aproveitar as férias para criar uma,'' completa.

O DIA também consultou Andrea Bittencourt, coordenadora de Ciências Biológicas da UNIG.



Ela afirma que, durante o período de férias, não se deve abdicar dos estudos, porém é possível reduzir um pouco o ritmo. ''É natural que surjam eventos familiares e sociais durante este período, mas por exemplo, se um aluno estuda em torno de 10 horas por dia, ele pode estudar 6 ou 8 horas, dependendo do seu objetivo final.''



Focar na resolução de questões também é uma boa dica, uma vez que o conteúdo teórico foi visto ao longo do primeiro semestre do ano, já pensando nas provas discursivas.



Andrea lembra, porém, que a rotina é individual de cada um, pois é importante que o aluno já tenha definido como ele deve estudar e qual a melhor forma para o seu aprendizado. Assim, reduzir um pouco o ritmo no período de férias não dificultará a retomada da rotina de estudos de antes.



Sobre equilibrar o descanso, também necessário, com a manutenção de uma rotina de preparação, Bittencourt diz que depende do tempo que você se dedica aos estudos. É importante se adaptar a períodos de foco alternados com pequenas pausas de descanso, mas no período de férias esses pequenos períodos não devem se estender muito, para que não se perca totalmente a rotina.

''Também é importante alternar entre os períodos de descanso o tempo dedicado a teoria e a resolução de questões, para não se tornar cansativo. Uma dica que vale muito é uma boa noite de sono, respeitar o período do sono faz muita diferença no seu rendimento ao longo do dia. Além do sono a alimentação pois, alguns alimentos com ação antioxidante e anti-inflamatórios como frutas vermelhas, açafrão, nozes e peixes consumidos regularmente são importantes para o funcionamento cerebral e uma boa memória. Enfim, reduzir a frequência mas não parar,'' complementa.

Para Leila Navarro, psicopedagoga da Unigranrio-Afya, as férias são dias para descansar e reunir forças para a outra metade do ano letivo. Porém, para não perder o ritmo de estudos, a manutenção da preparação é feita por meio de uma rotina bem estruturada e confortável para a pessoa em questão. ''A rotina de estudos necessita primeiramente de objetivos definidos para que a dedicação faça sentido e seja mantida, principalmente, em um momento de férias, em que as ofertas de alternativas de entretenimento estão maiores e os convites para sair e viajar também acontecem mais,'' diz.

Mas é necessário manter exatamente a rotina de antes das férias? Para Leila, flexibilizar a rotina também é uma opção, até porque estudar e manter o ritmo de estudos não quer dizer estar apenas resolvendo listas de exercícios e lendo livros didáticos. Passar algumas horas em um museu ou fazendo um circuito histórico, assistindo a um filme que converse com os conteúdos do Enem são também estratégias de se manter dentro da rotina de preparação.



A psicopedagoga organizou uma lista com algumas dicas práticas:



- Organização: separe um horário do seu dia que seja o seu horário de estudo e cumpra esse horário todos os dias. A constância é sua maior aliada para criar e manter uma rotina de estudos;



- Revisão: aproveite esse momento para revisitar os conteúdos e resumos feitos durante essa primeira parte do ano. Revisitar seu material didático é recomendado, mas utilize outros recursos também, lembrando que esses recursos não substituem o conteúdo, mas são formas de estudar e fixar o conteúdo.



- Descanso: tão importante quanto aprender um conteúdo, é dar tempo para nosso cérebro absorvê-lo e fixá-lo, por isso, utilize as férias para descansar e regular o sono.



- Alimentação: além de regular o sono, que tal lembrar de organizar sua alimentação? Para o nosso corpo funcionar bem, precisamos abastecê-lo com o que podemos oferecer de melhor, então busque se alimentar da forma mais saudável possível, ingerindo frutas, legumes e não esquecendo de se hidratar. Se entendemos que o nosso cérebro funciona como uma máquina, precisamos abastecê-lo com o melhor combustível.



- Aspecto emocional: existem dicas de atividades que ajudam a regular a ansiedade, uma emoção muito presente quanto estamos enfrentando desafios. Busque respirar de forma consciente expirando e inspirando profundamente, procure focar a atenção no momento presente para oferecer todo o seu potencial seja nos estudos ou no momento avaliativo. Domine os pensamentos que possam vir com desfechos negativos e imagine saídas positivas.



- Novos métodos e técnicas: procure novas técnicas para facilitar e direcionar seu foco, como por exemplo o método Pomodoro - que consiste na divisão dos estudos em períodos de tempo pré-estabelecidos para aumentar a produtividade e o foco - ou aplicativos que dificultes o acesso ao celular durante o momento programado para estudar. Utilize filmes que proporcionem a fixação do conteúdo como por exemplo “O menino do pijama listrado” para retomar o estudo sobre o holocausto, ou o filme “Wall-E” que é uma animação que trata sobre questões climáticas e ambientais. Realize visitas e passeios culturais como CCBB, Museu do amanhã, Circuito histórico de herança africana e Museu memorial pretos novos do Instituto de Pesquisa e memória Pretos novos (IPN) e o MAC- Niteroi. Caso goste de leitura, os livros do Laurentino Gomes como 1808 e 1889, podem contribuir com o conteúdo já estudado.



- Atualização: Na correria do dia a dia, muita das vezes esquecemos de nos inteirar das notícias e do que acontece por todo mundo, por isso, aproveite esse momento para ler e entender como estão sendo abordadas as questões climáticas e de sustentabilidade no Brasil e no mundo, lembrando que esse ano tem G20 (você sabe do que se trata?); e tenha atenção aos assuntos atuais e gerais.

Paulo Jubilut, fundador da Aprova Total, plataforma on-line focada na preparação de estudantes para o vestibular e Enem, afirma que o segredo é fazer pausas e aproveitar o momento para se cuidar.

“A sensação de cansaço é normal. Já o esgotamento e a ansiedade pedem atenção. Com a aproximação de provas importantes, como o Enem, o aluno precisa olhar com carinho para o psicológico”, alerta o professor.



Ele reforça a necessidade das férias serem aproveitadas, também, para o descanso e recuperação.

“Embora o aluno já esteja há meses com uma carga de estudos intensa, este é o momento mais desafiador. Portanto, cuidar da mente é essencial para recuperar as energias, melhorar o raciocínio e voltar com mais fôlego para os estudos”.



Com isso, algumas dicas para o estudante conseguir esse equilíbrio entre lazer e estudos:



1. Pratique hobbies



Independentemente de qual seja, ter um passatempo faz bem à saúde física e mental. Inclusive, não se trata apenas de eleger coisas que gosta de fazer, mas de investir no desenvolvimento de habilidades. É algo que até pode ajudar nos estudos.



2. Aprimorar o repertório cultural



Assistir filmes e séries ou ler livros relacionados a matéria pode ser uma boa forma de, ao mesmo tempo, descansar e aprender mais um pouco. Além disso, também ajudam a ampliar o repertório, tão importante para a prova de redação.



3. Passar mais tempo com pessoas queridas



Estudar para o vestibular, muitas vezes, é solitário. O aluno fica muito tempo na escola ou em casa assistindo às aulas e resolvendo exercícios. Aproveitar o tempo extra disponível com as férias para passar mais tempo com seus amigos e familiares é fundamental para manter a saúde mental em dia.



4. Acompanhar discussões de atualidades



Se manter ligado nas notícias durante esse período é muito importante, pois podem ser úteis tanto para repertório sociocultural quanto para possíveis questões da prova ou tema da redação.



5. Praticar atividade física



Um corpo que não se mexe costuma ter mais dores, sinais de estresse e cansaço. Ao se manter mais ativo, muita coisa melhora: a concentração durante as provas, os reflexos e a memória. Tente aproveitar as horas a mais disponibilizadas pelas férias para a prática de alguma atividade física, pois pode ajudar a renovar as energias.



6. Meditar



Meditar pode ser uma maneira de conseguir relaxar e afastar a angústia e a ansiedade, para que se recupere as energias e ganhe nova disposição e foco para seguir com os estudos.



7. Refletir sobre a rotina de estudos



Para completar as sugestões anteriores, tem mais uma coisa que o vestibulando deve fazer nas férias: avaliar sua rotina de estudos. Se o esforço ainda não trouxe resultados, pode ser só uma questão de tempo, mas talvez a rota precise de alguns ajustes.



É importante analisar: Como está dividindo seu dia? Está fazendo pausas necessárias entre as tarefas de uma disciplina e outra para respirar e retomar a concentração? Faz resumos, anota as dúvidas e lê as resoluções com atenção? Para encontrar novos caminhos, vale conversar com os colegas que estão vivendo o mesmo momento.

