Aihara afirma que houve erro técnico de sua equipe ao pedir o ressarcimento do dinheiro gasto com bebidas alcoólicasZeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Publicado 02/07/2024 17:13

O deputado federal Pedro Aihara (PRD-MG) é o parlamentar que mais gastou dinheiro da Câmara dos Deputados com alimentação no primeiro semestre de 2024: foram R$ 10 mil desembolsados em bares e restaurantes pelo Brasil e no exterior. O amplo cardápio vai desde salmão e vieiras até bife de kobe e filé ao porto. O parlamentar tentou, e conseguiu em alguns casos, ser reembolsado por chopes, drinques e vinhos consumidos durante as viagens.

Aihara afirma que houve erro técnico de sua equipe ao pedir o ressarcimento do dinheiro gasto com bebidas alcoólicas e também da Câmara, que aceitou parte dos pedidos. Das 16 notas com bebidas apresentadas, ele pediu o reembolso de cinco e obteve sucesso em três ocasiões - um drinque e dois vinhos.

O deputado diz que irá cancelar os pedidos de ressarcimento das bebidas alcoólicas e justificou ainda que é natural que ele viaje para diversos Estados por ser presidente de comissão e de frente parlamentar.

Deputados federais têm direito a uma verba que varia de R$ 36 mil a R$ 51 mil por mês para custear despesas no exercício do mandato, como alimentação, passagens de avião, aluguéis de carros e escritórios, entre outros. O parlamentar gasta o recurso do próprio bolso, mas pega a nota fiscal e a apresenta para a Câmara reembolsá-lo.

No caso de Aihara, o "tour" gastronômico envolveu sete Estados, além de Minas Gerais, sua base eleitoral, e uma viagem ao Japão. O parlamentar mineiro tomou vinho e comeu salmão ao molho de maracujá em Balneário Camboriú (SC), arroz de polvo em Maceió (AL), e vieiras grelhadas no Rio de Janeiro. Ele passou o Carnaval na capital fluminense, onde também comeu chorizo e tomou três chopes, mas o Legislativo federal recusou o pedido de reembolso pelas bebidas.

Em solo nipônico, Aihara pediu um bife de kobe que custou R$425 para ser degustado no quarto do hotel. Kobe é uma das carnes mais caras do mundo. Na viagem a Curitiba (PR), comeu risoto de camarão e tomou um drinque chamado Pharmacy Book, pelos quais foi reembolsado integralmente em R$ 114,80. A bebida alcoólica é feita a base de uísque, rum, cordial de framboesa, vinho do porto, limão, noz moscada e defumação de canela.

De volta a Minas Gerais, o parlamentar foi ao AA Wine, estabelecimento de Belo Horizonte que afirma ter a maior adega de vinhos da América Latina. Ele foi reembolsado por dois vinhos, três águas, uma sobremesa e um varal de charchuteria, totalizando R$ 276,54.