Pernambuco foi o último estado da mais recente bateria de viagens de Lula pelo BrasilRicardo Stuckert/PR

Publicado 02/07/2024 19:37

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enalteceu o papel do Estado de "resolver o problema das pessoas" durante uma cerimônia de assinatura de acordos indenizatórios de moradias em 'prédios-caixão', no município de Recife, em Pernambuco, nesta terça-feira, 2.

As declarações ocorreram no momento de entrega de cheques a moradores. Na ocasião, Lula disse a uma beneficiária que gostaria de tirar uma foto com ela.

"Essa foto eu queria tirar com você recebendo o cheque, porque é uma demonstração simples de que, quando o Estado está preocupado em resolver o problema das pessoas, não existe problema que não seja resolvido", declarou.

Pernambuco foi o último estado da mais recente bateria de viagens de Lula pelo Brasil. O presidente passou por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Após Recife, o petista retorna à capital federal para lançar o Plano Safra no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 3.