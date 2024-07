Celulares e aparelhos utilizados pelos estelionatários em golpe da 'falsa central bancária' - Divulgação / PCSC

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigação Criminal da Capital (DCE/DIC), prendeu preventivamente um casal suspeito de integrar uma quadrilha especializada no golpe da “falsa central bancária”, na terça-feira (2), em Santa Catarina.

Segundo nota oficial, as investigações começaram há dez meses, quando um idoso de Florianópolis recebeu uma ligação de um número 0800, que supostamente seria do Banco do Brasil. A vítima, convencida de que a conta foi invadida, forneceu informações essenciais aos estelionatários. Com os dados, os criminosos conseguiram transferir aproximadamente 80 mil reais, em pagamento de tributos (IPVAs) e aprovação de financiamentos fraudulentos.



Segundo a polícia, o golpe ocorre quando criminosos se passam por funcionários de um banco, utilizando números de telefone ou mensagens que parecem legítimos. Eles induzem a vítima a fornecer informações pessoais, como senhas ou números de conta, ou a realizar transferências de dinheiro para outras contas. Geralmente os golpistas usam técnicas de manipulação e informações obtidas de outras fontes para ganhar a confiança da vítima.

Por meio do DCE/DIC, os agentes identificaram um casal de São Paulo responsável pela aquisição de centenas de números 0800 (Voip) em sites estrangeiros, desde 2021, com o objetivo de praticar crimes de estelionato em todo o Brasil. As investigações revelaram que as transações eram feitas com documentos e cadastros falsos, frequentemente utilizando VPNs.



Além das prisões decretadas pela Vara Regional de Garantias de Florianópolis, foram expedidos três mandados de busca e apreensão domiciliar. Também houve o bloqueio de contas bancárias de três investigados, até o limite de 500 mil reais, além do sequestro de um veículo Mini Cooper.



Durante a operação, foram localizados e apreendidos dois notebooks, sete aparelhos celulares, incluindo os utilizados nas fraudes, além de documentos de interesse para a investigação. Os presos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária da Vila Penteado e estâo à disposição da justiça.