Edson foi arremessado com a força da explosão e morreu no local - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/07/2024 16:32

Um caminhoneiro morreu nesta terça-feira, 2, após pneu explodir e atingir o seu rosto em borracharia de Padre Bernardo, no Distrito Federal.

Edson Rodrigues de Jesus, de 40 anos, segundo relato de testemunha que estava presente no local, estava enchendo o pneu quando ele explodiu. O impacto foi tão grande que arremessou o caminhoneiro para longe e que o pneu “estourou” o teto do estabelecimento. O homem morreu no local.

Relato da PM descreveu que o rosto do caminhoneiro ficou desfigurado por conta da força da explosão. Segundo a delegada Alessandra Oliveira, o motivo do incidente pode ter sido uma solda que fragilizou a estrutura do objeto, permitindo o escape do ar.

A Prefeitura de Padre Bernardo lamentou o ocorrido em nota publicada nas redes sociais. O evento ''Arraiá do Grupo Melhor Idade'', que aconteceria na cidade, foi adiado em luto ao ocorrido e em solidariedade aos amigos e família de Edson.