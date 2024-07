Plenário do Senado - Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Plenário do Senado Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 03/07/2024 18:58

O Senado rejeitou nesta quarta-feira, 3, por 50 votos a 8, uma mudança no projeto do marco legal do hidrogênio verde em relação à legislação ambiental para promover o desenvolvimento do setor energético.

A mudança seria feita por um destaque apresentado pelo MDB a pedido do senador Cid Gomes (PSB-CE). O trecho facilitaria a solicitação de Licença Prévia solicitada por empreendimentos de geração de energia elétrica, desde que 70% desta energia fosse destinada à produção de hidrogênio verde.

Cid Gomes, autor da emenda votada separadamente, alegou que "a emenda proposta tem o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do setor energético, incentivando a produção de energia limpa por meio do hidrogênio verde".