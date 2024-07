Marcos Aparecido dos Santos, mais conhecido como ’Bola’ - Reprodução

04/07/2024

Minas Gerais - Marcos Aparecido dos Santos, mais conhecido como 'Bola', voltou a ser preso nesta quarta-feira (3) por outro assassinato. O ex-policial, que teve envolvimento na morte de Eliza Samudio, amante do ex-goleiro Bruno, também esteve envolvido no homicídio de Devanir Claudiano Alves, no ano de 2009, em Belo Horizonte.

O Ministério Público afirma que Bola foi contratado pelo comerciante Antônio Osvaldo Bicalho, que teria descoberto uma traição entre a mulher dele e a vítima. Os dois foram condenados pelo crime, em 2019, e receberam o direito de recorrer em liberdade, mas o ex-policial já cumpria pena pela morte de Samudio.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o ex-policial foi preso em casa, em Vespasiano, na Grande BH. Ele não demonstrou ato de resistência e se entregou espontaneamente. A prisão foi determinada na última segunda-feira (1º). No entanto, o caso está sob sigilo e não é possível saber desde quando Bola estava solto.

Após passar pela delegacia, o ex-comparsa de Bruno foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exame de corpo de delito. A previsão é de que o ex-policial siga para a Casa de Custódia da Polícia Civil nesta quinta-feira (4).

Relembre o caso Eliza Samudio

Eliza Samudio desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi encontrado. Ela tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno, de quem foi amante. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade.

A Justiça considerou Bruno como mandante do crime. Os investigadores apontaram que o assassinato de Eliza aconteceu em 10 de junho, em Vespasiano, na Região Metropolitana de BH, após ela ser sido trazida a força do Rio de Janeiro e mantida em cárcere privado em um sítio de Bruno, em Esmeraldas.

Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e sequestro do filho. A Justiça determinou que ele cumprisse 17 anos e seis meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe e sem defesa da vítima. Outros três anos e três meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado, além de mais um ano e seis meses por ocultação de cadáver.