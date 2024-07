Lula durante entrevista a Rádio Sociedade nesta terça-feira (2) - Ricardo Stuckert / PR

Brasília - É falso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha sido vaiado ininterruptamente durante um evento oficial e aconselhado pela primeira-dama, Janja da Silva, a deixar o microfone para evitar um vexame maior. O evento ocorreu no dia 9 de maio. Lula parou de falar depois de pedir que um médico socorresse uma mulher que havia desmaiado na plateia. Janja apontou um homem parecido com ele no público, e não lhe disse para deixar o microfone. A legenda sobreposta à imagem foi inventada.

Conteúdo investigado: Publicação que compartilha um trecho da participação de Lula em um evento oficial no estado de Alagoas e acrescenta uma legenda ao vídeo alegando que o presidente foi vaiado e aconselhado pela primeira-dama a deixar o microfone para evitar um vexame maior.



Onde foi publicado: X e Kwai.



Conclusão do Comprova: São falsas as publicações que afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vaiado ininterruptamente em um evento oficial e que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, o aconselhou a deixar o microfone para evitar um vexame maior. O trecho que viralizou foi retirado de uma transmissão ao vivo em 9 de maio de 2024, quando o presidente assinou a ordem para as obras do 5º trecho do Canal do Sertão Alagoano, na cidade de São José da Tapera (AL).



Não há vaias para o presidente em nenhum momento do discurso. Lula fica em silêncio após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o interromper para avisar que uma pessoa desmaiou na plateia. Lula para o pronunciamento e solicita que seja feito o atendimento médico.



Enquanto o atendimento é feito, algumas pessoas gritam na plateia para chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). É quando Janja se aproxima do marido e diz ter um homem parecido com ele no público: "Um sósia ali de capacete branco, muito igual". No vídeo viral, contudo, a legenda falsa inserida sobre a imagem atribui a Janja a seguinte fala: "A gente não faz isso, não. Não pode ficar fazendo isso, não".



Apenas o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi vaiado na ocasião, logo no início de sua fala.



O Comprova tentou contato com os autores dos dois posts, no X e no Kwai, mas nenhum deles respondeu até a publicação desta checagem.



Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 3 de julho de 2024, as publicações acumulavam 862,3 mil visualizações no X e outras 81,4 mil no Kwai.



Fontes que consultamos: Para esta checagem, fizemos uma busca em transmissões ao vivo de eventos oficiais com a participação do presidente da República e acessamos o vídeo na íntegra transmitido de Alagoas em 9 de maio de 2024. Também acessamos notícias sobre o evento realizado naquele dia e procuramos os responsáveis pelas publicações investigadas, que não responderam.



Discurso transcorreu sem vaias

A transmissão ao vivo do evento em Alagoas durou 1:19:09 e está disponível no CanalGov, no YouTube. O discurso de Lula começa aos 47:47 e segue até 1:15:21. Ele começa falando sobre a importância do Canal do Sertão Alagoano, cujo novo trecho vai receber investimento de R$ 560 milhões, e não há vaias em nenhum momento da fala do petista.



Há uma pausa quando a transmissão chega a 1:06:20. Lula falava sobre a criação de institutos federais e universidades em suas gestões, quando foi interrompido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado avisa ao presidente que uma pessoa na plateia desmaiou.



Lula para o discurso e afirma: "Tem uma pessoa que desmaiou aqui, é importante ajudar, ver se tem um médico aqui presente pra cuidar". Ao fundo, é possível ouvir pessoas gritando: "Chama o Samu". O presidente fica em silêncio por alguns segundos segurando o microfone e olhando para a plateia. Este foi o trecho usado para espalhar falsamente que houve vaias ao presidente.



Em seguida, Janja se levanta, fica ao lado de Lula e afirma: "Olha o sósia ali de chapéu branco, de capacete branco". Lula pergunta: "Cadê?". E ela responde: "É muito igual". Embora seja possível ouvir a fala de Janja no vídeo que viralizou, uma legenda completamente diferente do que ela disse foi inserida no vídeo, como se as pessoas gritassem para que o presidente fosse embora e a primeira-dama dissesse: "A gente não faz isso, não. Não pode ficar fazendo isso, não".

Veja o trecho original:

Imagens oficiais mostram uma mulher sendo socorrida e retirada no local, e gritos e aplausos das pessoas na plateia. Janja volta a falar com Lula, e ri ao comentar: "De capacete branco ali, ó!". Lula faz uma pausa para beber água e fala ao microfone: "Não sei se vocês tão vendo aqui de cima que tem um Lula lá embaixo. Vocês sabem que a rede social, ela tem uma parte tão canalha que tem lá um cidadão falando que o Lula morreu e que eu não sou o Lula. Eu sou um…".



Há uma falha na transmissão, que volta para o estúdio, e em seguida o presidente aparece novamente chamando o "sósia" para subir ao palanque: "Passe pra cá, pule pra cá, meu filho. Pule! Mostre que o Lula tá preparado e jovem, pô!". Ele abraça o homem no palco, faz algumas fotos e encerra o discurso sem que haja vaias.



Arthur Lira foi vaiado no evento

Lula não foi vaiado no evento em Alagoas, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, sim. As vaias começaram logo que ele toma a palavra na cerimônia, aos 21:33. Lira não interrompe a fala, e continua o discurso enquanto é possível ouvir o som ao fundo. O caso foi noticiado pelo UOL.



Enquanto o público vaiava, Lira se virou para Lula e apontou para o público: "Nós, essa semana, começamos uma semana, presidente, deixando a polarização em suspenso quando o senhor convidou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e o do TCU, para todos juntos irmos ao Rio Grande do Sul cuidar das vítimas que sofrem com desastre ambiental. E a polarização nesse país deu uma trégua sob seu comando e convite para que todos os poderes unidos, independente de eleições passadas e de eleições futuras, pudessem se unir para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul". Há aplausos no meio da fala.



Não há registros de que outros participantes da cerimônia tenham sido vaiados. Antes dele, falaram o prefeito de São José da Tapera, Jarbas Pereira Ricardo (MDB); o senador Renan Calheiros (MDB); e o ex-governador de Alagoas e agora ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB).



