Ônibus após se chocar com pilastra em Itapetininga, interior de SP - Divulgação / Defesa Civil

Publicado 05/07/2024 08:46 | Atualizado 05/07/2024 13:58

fotogaleria Um acidente de ônibus deixou 10 pessoas mortas em Itapetininga, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (5). O veículo, de dois andares, bateu no pilar de um viaduto por volta da 0h50 na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP-127), na altura do km 171. Os passageiros eram religiosos que estavam a caminho de Aparecida.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista saiu de Itapeva, em direção a Aparecida, e dirigia pela faixa 1 da rodovia, no sentido de Capão Bonito, quando o volante travou por motivos ainda desconhecidos. O veículo foi fretado por um cliente da Onix Turismo e estava com situação regular junto à Artesp e a Polícia Rodoviária. A equipe da Artesp retirou os destroços por volta das 8h. O local foi periciado pela Polícia Militar.

No momento da batida haviam 55 pessoas. A Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP) informou que foram contabilizadas 52 vítimas, das quais 10 morreram no local. As demais foram socorridas pelo SAMU e pela equipe dos Bombeiros para hospitais da região de Itapetininga e Sorocaba. Em contato com O Dia, a Diocese de Itapeva confirmou que os passageiros faziam parte de uma comunidade religiosa, do bairro Palmirinha, que ia em direção a Aparecida para peregrinação.

De acordo com a Artesp, as faixas norte e sul, bem como o acostamento, estão interditados por conta do acidente. Para o atendimento foram deslocados recursos da concessionária SPVias, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Corpo de Bombeiros, SAMU, perícia e funerária.

Governador de SP, Tarcísio de Freitas usou as redes sociais para lamentar o acidente e pedir conforto ao coração dos familiares das vítimas.