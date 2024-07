Morre maestro e pianista Laércio de Freitas, aos 83 anos, em SP - Reprodução

Publicado 05/07/2024 22:35

São Paulo - Morreu, nesta sexta-feira (5), aos 83 anos, o maestro e pianista Laércio de Freitas, em São Paulo. A notícia foi divulgada pela filha do artista, Thalma de Freitas, nas redes sociais, que informou que ele faleceu enquanto dormia.

"É com o coração cheio de amor que anunciamos o falecimento do Maestro Laercio de Freitas. Papai fez sua passagem hoje à tarde, dormindo na Paz de Deus. Vivas à Vida deste Ser de Luz e Amor, que fez contribuições inestimáveis para a arte e cultura do Brasil, fez grandes amigos por onde passou e amou com todo o coração todos os dias de sua vida", escreveu.

Laércio será velado neste sábado (6), no cemitério da Vila Alpina. O artista estava internado desde junho com infecção nos rins no Hospital da Universidade de São Paulo.