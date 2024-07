Os três suspeitos conseguiram escapar - Reprodução

Os três suspeitos conseguiram escaparReprodução

Publicado 05/07/2024 09:22 | Atualizado 05/07/2024 09:25

São Paulo - O policial ambiental militar Paulo Adriano de Oliveira, de 49 anos, foi morto durante um assalto na Zona Sul de São Paulo. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (4).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, o militar passava com sua moto pela Rodovia dos Imigrantes, no km 11, na região da Vila da Saúde, quando foi abordado por três criminosos. Os suspeitos assaltaram o policial para levar o veículo e depois balearam a vítima.

Policiais militares foram acionados e encontraram Paulo baleado e inconsciente. O resgate foi acionado e o PM foi levado para o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, na mesma região da cidade.

A perícia foi acionada e foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como latrocínio no 26° DP (Sacomã). Nenhum dos suspeitos foi localizado até o momento.