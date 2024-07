Comentário em postagem do deputado gerou polêmica nas redes sociais - Reprodução / Internet

Publicado 06/07/2024 19:25

Internautas apontaram uma possível troca de farpas entre o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Os comentários que causaram grande burburinho nas redes sociais foram feitos em uma publicação do Instagram do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), na tarde deste sábado (6), que mostra Jair Bolsonaro segurando a filha do parlamentar no colo.

Na imagem, aparecem o congressista mineiro e a mulher, Lívia Orletti, acompanhados do ex-presidente, e de Michelle, com legenda: "No colo do ex mais amado do Brasil".

Carlos Bolsonaro comentou na publicação: "Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas", escreveu. O parlamentar tem uma filha de um ano e cinco meses com Martha Seillier, ex- diretora do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Michelle Bolsonaro, por sua vez, postou: "Que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda inveja e maldade." A resposta foi vista pelos internautas como uma defesa ao marido.

A situação chamou a atenção dos seguidores e gerou um intenso debate nas redes sociais. Muitos usuários comentaram sobre a aparente rixa familiar, enquanto outros defenderam os envolvidos.

Nikolas Ferreira é conhecido por seu apoio fervoroso ao ex-presidente e frequentemente utiliza suas redes sociais para expressar admiração e apoio à família Bolsonaro.