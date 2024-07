Homem identificado como Josean da Conceição foi preso na manhã deste sábado (6) - Reprodução

Publicado 08/07/2024 18:45

Um homem identificado como Josean da Conceição foi preso na manhã deste sábado (6) por matar seu amigo Raimundo Nonato da Silva Muniz e tentar cortar o pênis da vítima com uma faca. Josean teria cometido o crime motivado por ciúmes de sua ex-mulher. O caso ocorreu na cidade de Codó, no Maranhão. As informações são do Metrópoles.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu após Josean encontrar Raimundo com sua ex-mulher. Relatos indicam que ele entrou na casa chamando pela filha. Após a porta ser aberta, Josean entrou na residência e encontrou Raimundo dormindo na cama de sua ex-mulher. Nesse momento, ele atacou a vítima com vários golpes na cabeça usando um pedaço de madeira.

De acordo com informações da Polícia Militar, Josean foi detido enquanto tentava colocar fogo no corpo da vítima. A prisão do homem foi feita por policiais do 17º Batalhão da PM de Codó e o caso é investigado pela Polícia Civil. Josean responderá por homicídio.