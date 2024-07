Crime foi investigado pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru - Erlon Rodrigues / PC-AM

Publicado 09/07/2024 09:26

A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, prenderam em flagrante, no sábado (6), um homem de 25 anos, por estupro de vulnerável da enteada de 13 anos. A prisão ocorreu no bairro Novo Manacá, em Manacapuru, no Amazonas.

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, a equipe policial teve conhecimento do crime após denúncias da mãe da vítima, que presenciou o marido abusando da adolescente.

“A mulher presenciou o momento em que ele praticava atos libidinosos com sua filha, beijando-a à força e tocando em suas partes íntimas. Iniciamos as diligências e efetuamos a prisão do infrator”, relatou Mary Anne Trovão.

O homem foi conduzido até a unidade especializada e foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e psicológico.