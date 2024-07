Golpistas usavam o aplicativo de namoro Tinder para encontrar vítimas - Reprodução

Publicado 09/07/2024 13:13 | Atualizado 09/07/2024 13:45

A Polícia Civil de Santa Catarina, com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, deflagrou a operação “Tinder – Última Fase” nesta segunda-feira (8). O objetivo é desarticular um grupo criminoso responsável por roubar veículos para depois devolvê-los ao proprietários via extorção.

A primeira fase ocorreu no final de março desse ano, quando foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. Segundo a polícia, os suspeitos praticaram pelo menos três roubos de veículos na região da Grande Florianópolis, após simulação de encontro pelo aplicativo Tinder. As vítimas, homens casados com mais de 50 anos, eram rendidas após irem aos locais previamente indicados.

Após serem subjugadas, as vítimas eram sequestradas e obrigadas a fazerem transferências bancárias sob ameaça de arma de fogo. Depois, a quadrilha abandonava a pessoa em um local ermo em Palhoça, roubava o carro e exigia dinheiro para uma eventual devolução do veículo.

A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DRV) identificou alguns autores diretos e beneficiários do esquema criminoso, sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão nas cidades de Florianópolis, Palhoça, Alvorada (RS), Guaíba(RS) e Bagé (RS).

A ação contou com o apoio operacional das delegacias especializadas da Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), Delegacia de Alvorada e de Guaíba, Polícia Penal de Santa Catarina e de Bagé e DIC de Laguna.