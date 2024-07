Veículo estava transportando madeira e capotou - Reprodução/vídeo

Publicado 10/07/2024 08:47 | Atualizado 10/07/2024 08:49

Um motorista filmou o próprio acidente na BR-135, em Jatobá, no Maranhão. Após capotar e sair da pista, o caminhão pegou fogo e foi completamente tomado pelas chamas. Apesar do ocorrido, não houve registro de feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava transportando madeira. O trecho onde o condutor estava formava uma curva acentuada e, por conta disso, ele perdeu o controle do caminhão e capotou às margens da rodovia. O caso aconteceu na segunda-feira, 8.

Em um vídeo, gravado pelo próprio motorista, é possível ver que ele tenta ultrapassar um outro veículo que estava na sua frente, em um trecho que não é permitida a ultrapassagem. Durante a tentativa, ele xinga o outro condutor por estar em uma velocidade reduzida.

De acordo com a PRF, as causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas. Entretanto, a polícia rodoviária afirma que a possibilidade é que o acidente tenha sido causado "pelo fato do motorista estar filmando e tentando ultrapassar em local proibido".

Apesar do desastre, não chegou a ter colisão com outro veículo. A causa do acidente será confirmada após a conclusão do Laudo Pericial feito pela equipe da Polícia Rodoviária Federal que apura o caso.