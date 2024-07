Pescado não tinha documentação - Divulgação

Pescado não tinha documentaçãoDivulgação

Publicado 11/07/2024 11:46 | Atualizado 11/07/2024 11:49

Santa Catarina - Uma caminhonete foi apreendida com 600 kg de camarão de forma irregular vindo da Argentina. A apreensão aconteceu no km 11.350 da SC-305, na altura da cidade de São Lourenço do Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão aconteceu por volta das 14h20 pelo Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv). A carga estava sendo transportada na caçamba do veículo sem qualquer documentação de importação e sem refrigeração adequada.

O pescado estava distribuído em 30 caixas com 20 quilos cada uma, enquanto o automóvel era conduzido por um homem de 43 anos. Ao ser questionado, o condutor informou que a mercadoria tinha como destino final o município de Palhoça, na Região Metropolitana de Florianópolis.

Foram apreendidas 30 caixas de camarão Divulgação

Por conta das irregularidades, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) foi acionada, e o camarão foi apreendido e encaminhado para sua destinação correta.

O DIA questionou a Polícia Militar para entender se houve denúncia com relação ao veículo ou se a apreensão aconteceu após uma abordagem de rotina, mas até o momento não obteve resposta.